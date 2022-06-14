Закон о семейных пособиях: из 1200 поправок Рийгикогу рассмотрел 117(1)
Сегодня на заседании Рийгикогу продолжилось рассмотрение поправок, поступивших к проекту закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям. К моменту окончания пленарного заседания из порядка 1200 поправок было рассмотрено 117.
В начале заседания Рийгикогу почтил минутой молчания жертв июньской депортации 1941 года.
Затем Мартин Хельме представил Рийгикогу вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна. Вотум недоверия подписали 39 членов Рийгикогу из фракций Консервативной народной партии Эстонии и Центристской партии. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, требование о вотуме недоверия может быть включено в повестку дня не раньше, чем на второй день после его подачи, если правительство не настаивает на более срочном решении. Сегодня на внеочередном заседании правительство приняло решение ходатайствовать об обсуждении требования при первой возможности.
На заседании Рийгикогу продолжил второе чтение инициированного 54 депутатами Рийгикогу проекта закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям (619 SE). На всех очередных заседаниях, начиная со среды, Рийгикогу голосовал по представленным к законопроекту поправкам. Перед каждым голосованием парламент делал 10-минутные перерывы.
Согласно законопроекту, в дальнейшем пособие на первого и второго ребенка составит 100 евро (ранее – 60 евро), т.е. столько же, сколько и на третьего и последующих детей. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 евро до 700 евро в месяц; семьям, где воспитывается от семи детей и более – до 900 евро в месяц (ранее – 400 евро). Для того, чтобы пособие многодетным семьям было пропорциональным повышению уровня жизни и не требовало ежегодных корректировок, оно будет индексироваться 1 апреля каждого календарного года. Значение индекса будет на 20 % зависеть от годового роста индекса потребительских цен и на 80 % – от роста годовых поступлений с доли пенсионного страхования от социального налога.
Согласно действующему законодательству, выплата пособия многодетным семьям заканчивается после того, как первый ребенок становится совершеннолетним. В дальнейшем пособие многодетным семьям выплачивается в полном объеме до тех пор, пока в семье воспитывается по меньшей мере три несовершеннолетних ребенка. Если в многодетной семье осталось двое несовершеннолетних детей, то пособие будет выплачиваться в размере двух третьих от полной суммы, и в размере одной третьей, когда останется один несовершеннолетний ребенок. В ходе второго чтения комиссия по социальным делам приняла решение дополнить законопроект положением, согласно которому пособие для многодетных семей, назначенное на близнецов, будет выплачиваться до достижения ими 21 года. Также комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой пособие родителя-одиночки будет повышено до 40 евро.
Фракция Партии реформ представила около 1660 поправок к законопроекту, фракция Социал-демократической партии – четыре поправки. Ведущая комиссия эти поправки не учла. Всего в перечень были занесены 1191 предложение о поправках. Около 470 представленных Партией реформ поправок, призванных внести изменения в государственный бюджет на этот год, не были занесены в список.
Рассмотрение представленных к законопроекту предложений, внесенных в список, будет продолжено на заседании в среду, которое начнется в 14:00. Обсуждение всех остальных запланированных на сегодня пунктов повестки дня было перенесено.