14.06.2022, 17:47
КаПо: из Эстонии выслан очередной пророссийский провокатор(70)
ФОТО: | Kaitsepolitsei Twitter
Сегодня КаПо оповестила в своем аккаунте в Twitter, что из страны бы выслан очередной кремлевский провокатор.
„Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год - это не просто история. По сей день некоторые люди хотят его вернуть, - было написано в публикации. - Сегодня вместе с полицией мы выдворили очередного кремлевского провокатора, угрожавшего безопасности Эстонии - Рамиля Усманова“, - сообщила КаПо на своей странице в Twitter.