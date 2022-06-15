ФОТО | Постоянный клиент платит больше? Магазины продолжают манипулировать ценами

С 28 мая этого года вступили в силу новые изменения в законе, призванные избежать случаев, когда магазины могут обманывать людей с помощью ценников. Однако, как выяснилось, ситуация не улучшилась. Спустя несколько недель люди по-прежнему делятся фотографиями из различных магазинов, где ценники вводят людей в заблуждение.

Согласно новым правилам защиты прав потребителей, скидка должна сравниваться не с произвольной ценой, а с самой низкой ценой за последние 30 дней. Так, например, если цена на товар была низкой в э-понедельник (e‑esmaspäev - совместная акция интернет-магазинов Эстонии - прим.RusDelfi), то в течение следующих 30 дней скидка может быть предоставлена только на эту низкую цену. Торговец может при желании добавить другие цены для сравнения. Например, вчерашнюю цену или цены конкурентов. Но они не должны отвлекать потребителя от правильной сравнительной цены .