Второй тур переговоров: Каллас верит, что новая коалиция появится к Иванову дню. Isamaa не поддержит вотум недоверия Керсна(15)
Сегодня три партии - Партия реформ, Социал-демократическая партия и „Отечество“ (Isamaa) проводят второй тур переговоров по созданию новой правящей коалиции.
По окончанию переговоров проводится пресс-конференция с участием представителей всех партий.
Как сообщила премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас, сегодня обсуждались вопросы государственной обороны. „Мы придерживаемся единого мнения, что должны укреплять гособорону. Противовоздушная оборона средней дальности - одна из ее важных частей“, - сказала Каллас.
По словам премьера, участники переговоров говорили о поддержке Украины, в этом вопросе тоже все стороны придерживаются единого мнения, что победа Украины важна для нашей безопасности.
„Будем и дальше помогать украинским беженцам. Мы обсудили узкие места с ними связанные“, - сообщила Каллас.
„Внутренняя безопасность - тоже часть общей государственной обороны. Мы хотим привлечь к гособороне больше женщин. Как это сделать - разговор еще впереди“, - добавила Каллас.
Обсуждались сегодня вопросы энергетики, развитие мощностей по приему сжиженного газа. „Мы знаем, что впереди трудная зима. Газовое и нефтяное эмбарго влияют на стоимость электроэнергии и центрального отопления. Зимой мы должны помочь людям справиться с ценами. Разногласия есть в том, как это сделать. Isamaa хочет реформировать рынок. Мы и социал-демократы хотим помочь тем, кто нуждается в помощи. Чтобы не проводить крупные реформы из-за высоких цен. У нас есть здесь возможности для компромисса“, - сообщила глава правительства.
„Нам нужно много сделать для смягчения влияния цен на электричество. Делаем расчеты и смотрим, как двигаться дальше. Для социал-демократов важно, чтобы договоренность была достигнута сейчас, а не осенью“, - добавил глава социал-демократов Ляэнеметс.
В целом по мерам помощи и компенсациям роста цен на электроэнергию договоренностей пока нет.
„Мы сказали, что для социал-демократов также важно, чтобы нынешними ожиданиями сокращений было покончено“, - подчеркнул лидер социал-демократов.
Обсуждалась тема лесного хозяйства и использования леса, разговор на эту тему продолжится.
Представитель Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, что для Эстонии важно иметь точную картину беженцев. Партия считает важным, чтобы были составлены и программы возвращения беженцев.
Представитель Isamaa еще раз сказал, что для партии важными вопросами являются семейные пособия и образование на эстонском языке.
Что касается инициированного EKRE и Центристской партией вотума недоверия министру образования и науки Лийне Керсна (Партия реформ), то Isamaa останется в этом вопросе в стороне, так как в настоящее время ведет переговоры с реформистами.
На вопрос Delfi, будет ли сформировано новое правительство к Иванову дню, Кая Каллас ответила, что настроена в этом отношении оптимистично. „Завтра у нас тема лесного хозяйства и энергетика“, - сказала она и добавила, что впереди также обсуждение проблем малообеспеченных слоев общества.