Партия реформ, социал-демократы и Isamaa провели очередной тур коалиционных переговоров. Каковы его итоги?

По окончанию переговоров проводится пресс-конференция с участием представителей всех партий.

Как сообщила премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас, сегодня обсуждались вопросы государственной обороны. „Мы придерживаемся единого мнения, что должны укреплять гособорону. Противовоздушная оборона средней дальности - одна из ее важных частей“, - сказала Каллас.

По словам премьера, участники переговоров говорили о поддержке Украины, в этом вопросе тоже все стороны придерживаются единого мнения, что победа Украины важна для нашей безопасности.

„Будем и дальше помогать украинским беженцам. Мы обсудили узкие места с ними связанные“, - сообщила Каллас.

„Внутренняя безопасность - тоже часть общей государственной обороны. Мы хотим привлечь к гособороне больше женщин. Как это сделать - разговор еще впереди“, - добавила Каллас.

Обсуждались сегодня вопросы энергетики, развитие мощностей по приему сжиженного газа. „Мы знаем, что впереди трудная зима. Газовое и нефтяное эмбарго влияют на стоимость электроэнергии и центрального отопления. Зимой мы должны помочь людям справиться с ценами. Разногласия есть в том, как это сделать. Isamaa хочет реформировать рынок. Мы и социал-демократы хотим помочь тем, кто нуждается в помощи. Чтобы не проводить крупные реформы из-за высоких цен. У нас есть здесь возможности для компромисса“, - сообщила глава правительства.

„Нам нужно много сделать для смягчения влияния цен на электричество. Делаем расчеты и смотрим, как двигаться дальше. Для социал-демократов важно, чтобы договоренность была достигнута сейчас, а не осенью“, - добавил глава социал-демократов Ляэнеметс.

Обсуждалась тема лесного хозяйства и использования леса, разговор на эту тему продолжится.

Представитель Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, что для Эстонии важно иметь точную картину беженцев. Партия считает важным, чтобы были составлены и программы возвращения беженцев.