Алексея Навального увезли из ИК-2 в Покрове. Куда именно — неизвестно

Сегодня приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14:00, а потом сказали: „Нет такого осужденного“. Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут — мы не знаем.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его адвокатам и родственникам заранее не сообщили о его переводе. Она отметила, что, по слухам, политика собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 „Мелехово“, но действительно ли это так, неизвестно. Mash пишет, что Навального перевели в ИК-6, но официально это не подтверждено.

„Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее, — заявила Ярмыш. — Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача — найти его как можно скорее“.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению о мошенничестве и неуважении к суду. 24 мая Московский городской суд подтвердил приговор Навальному. Обвинение утверждало, что политик в корыстных целях собирал пожертвования на создание антикоррупционных расследований и на президентскую кампанию — и якобы похитил собранные деньги.

Алексей Навальный сообщил в мае, что его могут перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. „Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме“ для меня“, — говорил Навальный.