ФОТО | „Вагон слёз“ на площади Вабадузе. В этом году половина слёз в цветах украинского флага

14 июня 1941 года советские оккупационные власти выслали из Эстонии в Сибирь 10 000 человек.

В этом году половина слёз в цветах украинского флага. Как известно, в ходе военных действий, которые идут сейчас на территории Украины, российские войска тоже принудительно вывозят украинцев в Россию.

В память о жертвах депортации с установленного на площади экрана прозвучали стихи эстонских авторов в исполнении актеров. Наполненные болью стихотворные строки еще раз напомнили о той боли, которая никогда не забудется. Музыкальные воспоминания прозвучали в исполнении Тоомаса Лунге.

В полдень представители таллиннского отделения союза Memento возложили венки и цветы к подножию памятника Линде - монументу скорби. В 15.15 в коридоре имен мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги были открыты новые таблички с именами, в 16 часов состоялись церемония и концерт памяти жертв.