Лето по расписанию. О привыкании к войне

Вы заказываете вино в баре или идете в театр, или копаетесь в саду. Вы делаете то, что делали бы год назад. И если без малого четыре месяца назад вы перестали спать, научились жить с информационной лентой в кармане, если вас душили слезы и ненависть при виде кадров из Бучи или Мариуполя, если вы перестали понимать, что происходит, видя фотографии погибших украинских детей, если вы научились понимать, что война – это зло, и это зло принесла украинцам Россия, вы всё равно заказываете вино, идете в театр и копаетесь в саду. Таков эффект затяжной войны. К ней привыкают. Так же, как в своё время привыкли к войне в Чечне.

Привыкают к трупам, к разрушенным домам, к сгоревший военной технике. Те, кто не в зоне военных действий и не в оккупации, а следят издалека, привыкают к войне. И это одновременно ужасно и объяснимо, как зализывание ран после потери близких людей: страдаешь и постепенно примиряешься, и научаешься жить дальше. Ты упрекаешь себя, внутренне всё время извиняешься, тебе неловко, но жизнь продолжается для тех, кто жив. И только самые чувствительные, самые совестливые не могут выбраться из депрессии, не могут забыть о войне, не могут перестать видеть и не могут привыкнуть.

Я пишу о том, что наблюдаю. Вижу, как иссякает энтузиазм первых месяцев благотворительности и сбора гуманитарной помощи. Фондам стало сложнее находить деньги. Западные правительства начинают ограничивать помощь беженцам, например, на бесплатное передвижение. А война продолжается. Осады, обстрелы. Люди в Украине продолжают страдать и гибнуть. Медицинская и гуманитарная помощь всё так же нужна. И это, похоже, будет продолжаться ещё долго.

Чеченская война была в двух часах лета от Москвы. О ней в какой-то момент просто перестали думать. Москва гуляла и жила веселой мирной жизнью в то время, как в Чечне стирали с лица земли города. Киев примерно на том же расстоянии от Москвы, в трех часах лета от Парижа. Центр Европы, где стирают с лица земли города.