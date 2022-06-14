Вопрос недоверия Лийне Керсна Рийгикогу обсудит в четверг, реформисты хотят сделать это как можно скорее
Послезавтра в Рийгикогу состоится дополнительное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос, касающийся министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ).
На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло решение представить руководству Рийгикогу ходатайство о рассмотрении в Рийгикогу вотума недоверия министру образования и науки Лийне Керсна в ближайшее время. По их мнению, это могло бы произойти уже сегодня.
В правительство на данный момент входит только одна партия - Партия реформ, к которой принадлежит и Керсна. Параллельно идут коалиционные переговоры между Партией реформ, Isamaa и соцдемами.
Руководство Рийгикогу (Юри Ратас, Ханно Певкур и Мартин Хельме) в 15.00 приняло решение, что на дополнительное заседание Рийгикогу по вопросу о недоверии министру созовут в четверг после обеда.
Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев в ответ заявил, что сегодня Хельме и Ратас просто не осмелились провести свою акцию мести против эстоноязычного образования. „Недоверие бы провалилось еще до начала его выражения, поскольку у центристов и EKRE сегодня нет людей, которые бы за него проголосовали“, - отметил он.
Недоверие: Керсна могла совершить преступление
За недоверием к Керсна стоят EKRE и Центристская партия. „Лийна Керсна совершила возможное преступление, нарушив требования государственных закупок, нанесла экономический ущерб государству, создала необоснованные преференции для одной конкретной компании, испортила отношения с деловыми кругами и подорвала доверие к эстонскому государству“, — заявляют выражающие недоверие.
Министерство финансов возбудило дело о проступке в отношении Лийны Керсна.
„Под руководством Керсна были проведены закупки, которые на несколько миллионов евро превышали рыночную стоимость экспресс-тестов“, — констатируют Центристская партия и EKRE. Вотум недоверия также содержит ссылки на недостатки деятельности министра в вопросе продвижения образования на эстонском языке и финансирования высших учебных заведений.
Министру не терпится объясниться
Сегодняшняя позиция министров Партии реформ, то есть правительства меньшинства, показывает, что они уверены, что недоверие к Керсна не пройдет. В социальных сетях Керсна некоторое время назад написала, что готова дать разъяснения членам Рийгикогу по всем вопросам хоть сегодня.
Вопрос недоверия на плановых заседаниях не обсуждался, поскольку сейчас там проходит обсуждение второго чтения проекта семейных пособий. Процесс затягивается из-за противодействия Партии реформ.