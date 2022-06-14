14.06.2022, 15:40
ФОТО | Полиция ищет очевидцев кражи из магазина часов
ФОТО: | pexels.com
17 мая в Курессааре была совершена кража из магазина часов в торговом центре на Таллинской улице. Полиция ищет возможных свидетелей кражи
О краже полиции сообщили в семь часов утра 17 мая: злоумышленники проникли в магазин часов через окно. По имеющейся сейчас информации, из магазина украли 32 предмета на общую стоимость 7137 евро.
Если кто-то узнал изображенного на фотографии мужчину или может помочь в выяснении обстоятельств кражи, полиция просит связаться по адресу электронной почты rein.rand@politsei.ee .