ФОТО| Смотрите, как весело Юри Ратас руководил голосованием в Рийгикогу
Вчера, во время рождения новой правящей коалиции, Юри Ратас вел голосование, рассматривающее 1200 поправок к законопроекту. Кто-то задавал вопросы, касающиеся проекта, кто-то уходил на 10-минутный перерыв, а Ратас, посмеиваясь, всем этим руководил...
На завершившемся вчера незадолго до полуночи заседании Рийгикогу депутаты проголосовали по поводу 103 из 1191 поправок к проекту Закона о семейных пособиях, сегодня голосование продолжается.
На вчерашнем заседании Рийгикогу продолжилось рассмотрение поправок ко второму чтению проекта Закона о семейных пособиях, согласно процедуре, перед каждым новым голосованием была использована возможность сделать десятиминутный перерыв.
Инициированный 54 депутатами Рийгикогу законопроект повышает размер пособия на первого и второго ребенка с 60-и до ста евро, т.е. до уровня сегодняшнего пособия на третьего и последующих детей. Согласно законопроекту, помощь многодетным семьям увеличится с 300 до 700 евро для семей с тремя-шестью детьми и с 400 до 900 евро в месяц для семей с семью и более детьми.