ФОТО| Смотрите, как весело Юри Ратас руководил голосованием в Рийгикогу

На завершившемся вчера незадолго до полуночи заседании Рийгикогу депутаты проголосовали по поводу 103 из 1191 поправок к проекту Закона о семейных пособиях, сегодня голосование продолжается.

Инициированный 54 депутатами Рийгикогу законопроект повышает размер пособия на первого и второго ребенка с 60-и до ста евро, т.е. до уровня сегодняшнего пособия на третьего и последующих детей. Согласно законопроекту, помощь многодетным семьям увеличится с 300 до 700 евро для семей с тремя-шестью детьми и с 400 до 900 евро в месяц для семей с семью и более детьми.