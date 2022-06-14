„Риски слишком велики“. Строительство магазина Prisma в Сауэ приостановлено

Как сказала руководитель по коммуникациям Prisma Кристина Тамберг изданию Ärileht, компания получила от застройщика сообщение, что строительство в ближайшее время будет заморожено по независящим от них причинам. Реализующая девелоперский проект фирма Saue EPT в лице ее представителя Харри Паюнди пояснила, что, учитывая происхощящее в экономике, коммерческие риски проекта стали к сегодняшнему дню слишком большими.

„Prisma по-прежнему заинтересована в открытии магазина в этом регионе, поэтому мы начали поиски новых возможностей“, - сказала Тамберг и пообещала дать дополнительную информацию сразу же, как ситуация прояснится.

По словам представителя Prisma, все остальные запланированные проекты по расширению движутся согласно плану: в начале месяца открылся новый магазин сети в Рапла, на прошлой неделе закончили реновацию магазина в Нарве, этим летом запланировано открытие Prisma в Маарду, а осенью - в Харку.