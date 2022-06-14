Пьяный мужчина угнал два автомобиля и заснул

Утром 13 июня поступило сообщение о том, что в волости Рыуге 25-летний мужчина угнал легковой автомобиль Volkswagen Passat и совершил на нем аварию. По предварительным данным, мужчина оставил транспортное средство в канаве и пешком дошел до близлежащего хутора, где взял в пользование другой легковой автомобиль. Угнанный с хутора Opel обнаружили стоящим на обочине. Угнавший его мужчина с признаками алкогольного опьянения спал внутри.