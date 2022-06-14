14.06.2022, 14:56
Пьяный мужчина угнал два автомобиля и заснул(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в Вырумаа пьяный мужчина угнал два автомобиля.
Утром 13 июня поступило сообщение о том, что в волости Рыуге 25-летний мужчина угнал легковой автомобиль Volkswagen Passat и совершил на нем аварию. По предварительным данным, мужчина оставил транспортное средство в канаве и пешком дошел до близлежащего хутора, где взял в пользование другой легковой автомобиль. Угнанный с хутора Opel обнаружили стоящим на обочине. Угнавший его мужчина с признаками алкогольного опьянения спал внутри.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства установит следствие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.