ЧП и криминал
14.06.2022, 14:56

Пьяный мужчина угнал два автомобиля и заснул

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kaspar Pokk | Ekspress Meedia

Вчера в Вырумаа пьяный мужчина угнал два автомобиля.

Утром 13 июня поступило сообщение о том, что в волости Рыуге 25-летний мужчина угнал легковой автомобиль Volkswagen Passat и совершил на нем аварию. По предварительным данным, мужчина оставил транспортное средство в канаве и пешком дошел до близлежащего хутора, где взял в пользование другой легковой автомобиль. Угнанный с хутора Opel обнаружили стоящим на обочине. Угнавший его мужчина с признаками алкогольного опьянения спал внутри.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Точные обстоятельства установит следствие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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