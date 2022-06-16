Хотите вложить деньги? Читайте, что нужно учитывать при инвестировании через ссудо-сберегательные товарищества

При инвестировании в ссудо-сберегательные товарищества следует учитывать, что в случае банкротства объединения вкладчик может потерять все вложенные деньги из-за отсутствия государственной гарантии. Поэтому очень важно изучить предысторию конкретного ссудо-сберегательного товарищества, прежде чем вносить депозит.

Целевое учреждение Hoiuste Tagamise Fond (Фонд гарантирования вкладов) покрывает инвестированные в ссудо-сберегательные товарищества средства на сумму до 20 000 евро. Однако покрываются вклады не всех ссудо-сберегательных товариществ, а только вклады членов Эстонской ассоциации ссудо-сберегательных товариществ, вступивших в фонд и осуществляющих в него регулярные платежи.

Это означает, что в случае неплатежеспособности ссудо-сберегательного товарищества государство не гарантирует сохранность сбережений вкладчика в размере 100 000 евро на одного вкладчика, как это делается в случае вкладов действующих в Эстонии банков.

Хотя ссудо-сберегательные товарищества предлагают значительно лучшие процентные ставки по вкладам, чем банки, это также предполагает большую готовность вкладчика идти на риск. Поэтому перед тем, как сделать выбор, нужно понять, чем различаются эти два типа вкладов:

Процентные ставки по вкладам, предлагаемым банками, как правило, очень низкие, и многие вкладчики ищут альтернативные способы приумножить свои деньги. Одним из таких способов инвестирования является размещение своих средств в ссудо-сберегательных товариществах. По сравнению с банковскими вкладами в пользу депозитов ссудо-сберегательных товариществ говорит значительно более высокая процентная ставка – если банки предлагают процентную ставку до 2,5% годовых, то процентная ставка ссудо-сберегательных товариществ достигает 8% годовых.

Разрешение споров: в споре со ссудо-сберегательным товариществом комиссия по потребительским спорам помочь не сможет, единственный вариант – обратиться в суд.

Если для разрешения спора между банком и потребителем потребитель вправе обратиться в комиссию по потребительским спорам, действующую при TTJA, то в споре со ссудо-сберегательным товариществом комиссия по потребительским спорам не имеет должной компетенции. Это связано с тем, что клиенты ссудо-сберегательного товарищества также являются владельцами или членами товарищества, и, следовательно, это не отношения между потребителем и продавцом с точки зрения Закона о защите прав потребителей. Поэтому, в случае возникновения споров, единственным вариантом будет обращение в суд, что, в свою очередь, может стать довольно затратным мероприятием.

Надзор: деятельность ссудо-сберегательных товариществ не контролируется государством.

Все действующие в Эстонии банки должны получить от Финансовой инспекции лицензию кредитного учреждения для ведения деятельности в Эстонии. Помимо этого, все действующие в Эстонии банки подлежат надзору Финансовой инспекции.

Для деятельности ссудо-сберегательных товариществ лицензия на деятельность не требуется, поэтому они не подлежат надзору со стороны Финансовой инспекции. В соответствии с Законом о ссудо-сберегательных учреждениях деятельность и финансовое положение ссудо-сберегательных товариществ контролируются ревизионной комиссией и аудитором, но это не является государственным контролем.

Исходя из вышеизложенного, TTJA рекомендует тщательно оценить плюсы и минусы различных вариантов передачи средств на хранение и, при необходимости, проконсультироваться со специалистами. Важно понимать, что желание получить больший доход также требует большей готовности к риску.