На кого пойти учиться, чтобы потом получать больше министра? Советы выпускнику
Настал сезон школьных выпускных. На кого пойти учиться после окончания школы, чтобы специальность была интересной и не теряла актуальности еще много лет, а зарплата была не хуже (а то и лучше) министерской? Рекомендациями поделилась партнер по персоналу Manpower Рената Кева.
Кибербезопасность
Мы ценим умный мир, в котором дома сами себя отапливают, автомобили сами ездят, а счета сами себя оплачивают, но мы не очень часто задумываемся о том, что в ситуации, когда всем управляет компьютер, мы уязвимы как никогда прежде. Уже сейчас эксперты по кибербезопасности на вес золота, а самые опытные из них зарабатывают больше президента или премьер-министра. Чем умнее мы делаем мир, тем больше людей будет требоваться этой сфере. Опасаться безработицы точно не стоит.
Робототехника
Если пока что мы говорим о 3D-печати только в единичных сферах, то в будущем, вполне возможно, печатать будут даже жилые дома, не говоря уже о чем-то помельче. Вероятно, производство, где практически нет оборудования, которому требовался бы оператор, но где при этом в каждом производственном подразделении есть человек, который досконально знает машины, это вопрос пары десятилетий.
Симбиоз медицины и робототехники
Во многих учебных заведениях обучают медицине и робототехнике, но обычно мы не видим, чтобы эти сферы были связаны друг с другом. В будущем важную роль в работе врачей и медсестер будет играть развитие медицинской техники, а местами их заменят роботы. В среднем машина точнее человека и совершает меньше ошибок, но рядом с каждой машиной должен быть человек, который ее умнее. Помимо обладающих эмпатией и знаниями в технологии врачей и медсестер в стареющем, но ценящем здоровье обществе нужны также физиотерапевты, эксперты по душевному здоровью, фармацевты, лаборанты и переводчики, специализирующиеся на медицине.
Инженерия
Инженеры всегда востребованы. Практически в любой области они являются двигателями развития, а мир с каждым десятилетием развивается все стремительнее. В будущем инженеры будут нужны на производстве, в технологии, строительстве и ряде других сфер.
Пищевая технология
Чем больше население планеты, тем более остро встает вопрос пропитания. Люди хотят есть досыта, и все больше людей хочет, чтобы еда была полезной и производилась с заботой об окружающей среде, поэтому в будущем актуальны будут пищевые технологи, а также эксперты в области продуктов питания.
Управление финансами и анализ данных
В эпоху, когда работу бухгалтеров все больше берут на себя компьютерные программы, все так же наблюдается серьезный дефицит людей, которые умели бы видеть, что стоит за цифрами, анализировать, визуализировать и делать соответствующие выводы. Помимо финансовых директоров и аналитиков нужны также эксперты в области отмывания денег и страхования.
Управление персоналом
Чем более ценным становится такой ресурс, как рабочая сила, тем важнее роль менеджера по персоналу. При этом все меньше спрос в отношении специалистов с узкими навыками. Скорее работодатель предполагает, что менеджер по персоналу возьмет на себя рекрутинг, мотивирование и обучение сотрудников, будет заниматься переводами и бухгалтерией – такой человек-оркестр. Чем разнообразнее багаж специалиста по персоналу, тем на более солидную зарплату он может рассчитывать.
Педагогика, андрагогика, организация образования
Зарплаты работников сферы образования в Эстонии традиционно были скромными, однако это будет меняться в течение ближайших десяти лет. Роль образования становится все важнее, и этой сфере требуется все больше экспертов: учителей и преподавателей, логопедов, специальных педагогов, организаторов образования, образовательных технологов, опорных специалистов и равных консультантов.
Инфотехнологии
Информационные технологии уже так давно являются популярной и прибыльной сферой деятельности, что о ней, как будто бы, и говорить не нужно, но важно учитывать, что обладатель чрезмерно узкой специализации в будущем может оказаться в проигрыше. Исчезнуть могут, например, простейшие роли опорных специалистов, поскольку будет предполагаться, что на элементарном уровне с аппаратным и программным обеспечением будет знаком каждый. Таким образом, в сфере информационных технологий все больше будут цениться эксперты с богатым багажом и развитыми навыками общения, которые компетентны и в вопросах бизнеса.
Юриспруденция
Юристы, адвокаты и нотариусы без работы не останутся никогда. Чем сложнее становится законодательство в области защиты данных, авторских прав и интеллектуальной собственности, и чем люди больше готовы бороться за свои права, тем выше потребность в людях, изучавших юриспруденцию. При этом важно отметить, что, помимо компетенций в области основной специальности, не повредит также знание иностранных языков и психологии.
Профессиональное образование
Хоть машины с роботами и возьмут на себя заметную долю ручного труда, толковые электрики, техники, строители, сварщики и многие другие профессионалы будут востребованы и в будущем. При этом в профессиональном работнике все больше ценятся способность учиться и развиваться, гибкость и умение видеть широкую картину.
Важно отметить, что не следует выбирать будущую профессию на основании исключительно ее прибыльности и популярности. Выпускнику следует проанализировать свои интересы и предпосылки, ведь ни в одной из областей нельзя построить успешную карьеру, если у человека нет к ней интереса или какого бы то ни было таланта. На рынке труда будущего, ко всему прочему, будет цениться многообразие, поэтому, получая любую профессию, следует уделить внимание также изучению иностранных языков, программирования, психологии или коммуникации.