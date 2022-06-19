На кого пойти учиться, чтобы потом получать больше министра? Советы выпускнику

Кибербезопасность

Мы ценим умный мир, в котором дома сами себя отапливают, автомобили сами ездят, а счета сами себя оплачивают, но мы не очень часто задумываемся о том, что в ситуации, когда всем управляет компьютер, мы уязвимы как никогда прежде. Уже сейчас эксперты по кибербезопасности на вес золота, а самые опытные из них зарабатывают больше президента или премьер-министра. Чем умнее мы делаем мир, тем больше людей будет требоваться этой сфере. Опасаться безработицы точно не стоит.

Робототехника

Если пока что мы говорим о 3D-печати только в единичных сферах, то в будущем, вполне возможно, печатать будут даже жилые дома, не говоря уже о чем-то помельче. Вероятно, производство, где практически нет оборудования, которому требовался бы оператор, но где при этом в каждом производственном подразделении есть человек, который досконально знает машины, это вопрос пары десятилетий.

Симбиоз медицины и робототехники

Во многих учебных заведениях обучают медицине и робототехнике, но обычно мы не видим, чтобы эти сферы были связаны друг с другом. В будущем важную роль в работе врачей и медсестер будет играть развитие медицинской техники, а местами их заменят роботы. В среднем машина точнее человека и совершает меньше ошибок, но рядом с каждой машиной должен быть человек, который ее умнее. Помимо обладающих эмпатией и знаниями в технологии врачей и медсестер в стареющем, но ценящем здоровье обществе нужны также физиотерапевты, эксперты по душевному здоровью, фармацевты, лаборанты и переводчики, специализирующиеся на медицине.

Инженерия

Инженеры всегда востребованы. Практически в любой области они являются двигателями развития, а мир с каждым десятилетием развивается все стремительнее. В будущем инженеры будут нужны на производстве, в технологии, строительстве и ряде других сфер.

Пищевая технология