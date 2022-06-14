МНЕНИЕ | Виллу Ване: проблема шума в ночное время должна получить решение

Безусловно, проблема с шумом в ночное время существует и мне кажется, что у нее нет очень хорошего решения. Но что-то все еще можно сделать, чтобы контролировать это.

В первую очередь, необходимо проводить техосмотр транспортных средств, в ходе которого проверяется уровень шума транспортного средства (в том числе мотоциклов) на соответствие нормам. Однако, если после осмотра водитель снова замечает рев своего мотоцикла, с этим должна разобраться полиция во время дорожного надзора. Я не знаю, сколько внимания уделяется этому в настоящее время. И мне неизвестно, есть ли у полиции какое-нибудь оборудование, которое может измерить уровень шума. Если нет, то, вероятно, у них нет правовых оснований для совершения каких-либо действий. Если есть, то в некоторых случаях полиция имеет право направить транспортное средство на повторный осмотр. С другой стороны, шум вызывают и акселераторы, и полиция старается укротить в меру своих возможностей, помимо пресечения шума в ночное время и превышения скорости. Впрочем, полиция что-то определенно может сделать!