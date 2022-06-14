Внимание, таллиннцы! Временно изменятся маршруты двух автобусов
В связи со строительными работами на Уссимяэ теэ в Таллинне будет закрыт для движения участок между Нарвским шоссе и Прийсле теэ. Начиная с начала рабочего дня 16 июня и до конца рабочего дня 31 июля изменятся маршруты автобусных линий номер 30 и 49.
Автобусный маршрут номер 49 в направлении аэропорта следующий: Нарвское шоссе, Прийсле теэ, Уссимяэ теэ. На маршруте объезда на Прийсле теэ появятся дополнительные остановки – „Тонди мяги“ и „Рейдумяги“.
Автобусы маршрута номер 30 в направлении Кясму и маршрута номер 49 в направлении центра Виймси будут двигаться по Уссимяэ теэ, Прийсле теэ и Нарвскому шоссе. На маршруте объезда на Прийсле теэ появится дополнительная остановка „Рейдумяги“.
Маршрут и остановки автобусов линии номер 30 в направлении Сели не изменятся.
В связи с увеличением длительности пути автобусы могут приходить с опозданием.
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.