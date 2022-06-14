ПОДКАСТ | „Рост налогов и снижение цен на топливо — мы этого хотим?“(2)
Куда движется страна? Нужно ли повышать налоги? Зачем нужны министерства? На эти и другие вопросы ответил заместитель директора Стратегического бюро при правительстве Дмитрий Бурнашев. Слушайте подкаст RusDelfi!
Передача целиком:
Сейчас Эстония столкнулась с несколькими кризисами одновременно. Еще зимой был кризис здравоохранения, затем энергетический кризис, а сейчас - экономический и военный. „Предугадыванием кризисов занимаются эксперты. Политики занимаются и решают очень многие вопросы. Они вынуждены полагаться на мнение экспертов, - говорит Бурнашев. - Можно ли предугадать кризис? И да, и нет. Можно ли сказать, что пандемию коронавируса можно было просчитать? Если мы посмотрим на обычную практику планирования - эксперты смотрят, какие риски есть, оценивают их, составляют список из приоритетов. Риски эпидемий появлялись во многих анализах. Точно так же и с другими рисками - экономическими, политическими, социальными.
Проблема в том, что мы расписываем риски и выделяем наиболее вероятные - на какие реагировать в первую очередь. Например, риск эпидемии был всегда. Постоянно что-то происходит. Список есть, но какой риск выстрелит - очень большой вопрос“.
Дмитрий Бурнашев работал с несколькими правительствами. По его словам, все реагируют на проблемы в рамках тех возможностей, которые имеются. „Что такое - реакция правительства на кризис? Например, энергетический. Нужно сделать так, чтобы цены были не такими высокими. Либо каким-то образом их компенсировать. Вроде, понятно. С другой стороны, возьмем государственный бюджет. Его объём около 13 миллиардов. Последние 10 лет мы скакали из маленького дефицита в маленький профицит. Мы были примерно на уровне нуля. В 2020 году, из-за пандемии, мы имели большой дефицит бюджета. В 2021 году он уменьшился. Сейчас он в минусе на 1-2%. Сейчас мы тратим больше, чем зарабатываем.
В наше время, я думаю, у многих политиков возникли мысли, что нужно как-то компенсировать затраты людей, у них есть желание выйти с лозунгом - мы снизим акциз! Компенсируем затраты! Об этом приятно говорить, было бы много новостей.
Однако возникает вопрос - откуда взять деньги? Мы уже сегодня тратим больше. Для таких программ помощи нам необходимо от чего-то отказаться. В то же время, свыше 80% от госбюджета уже покрыто определенными обязательствами еще до его составления. Мы от них отказаться не можем. Свободных денег не так много в рамках бюджета.
Сделать что-то хочется, политики реагируют на слова граждан. Тут уже вопрос к нам - мы хотим, чтобы у государства была армия в два раза больше, чтобы пенсии были по 1000 евро - кто-то должен это оплатить. В этом случае - мы должны существенно поднять налоги. Кто с этим согласен? А кто нет? Возникает целый ряд вопросов“, - считает он.
До выборов в парламент осталось около девяти месяцев. Проблем не станет меньше, а по оценке экспертов, цены будут расти и дальше. „Мне кажется, сейчас тот самый момент, когда должна начаться общественная дискуссия - а что мы хотим? Если мы хотим, чтобы повышались детские пособия, чтобы государство больше помогало - тогда необходимо повышать налоги и акцизы. Перед выборами такая дискуссия должна появится, это идеальное для этого время“, - уточнил Бурнашев.
„Конечно, было бы неплохо, чтобы государство компенсировала рост цен на электроэнергию. По мне лично это бьет существенно. С другой стороны, если для этого нужно поднять налоги - я уже буду считать, есть ли в этом смысл“, - резюмировал заместитель директора Стратегического бюро при правительстве.
Слушайте подкаст целиком.
Таймкоды:
0:15 Куда движется Эстония?
8:16 Что в программе „Эстония 2035“ написано про серые паспорта и русскую школу?
10:50 В Эстонии есть партии с разными идеологиями, как это влияет на вектор развития государства?
16:12 Смена правительств меняет планы?
24:26 Можно ли предугадать кризисы?
29:05 Государственный бюджет не позволяет компенсировать рост цен
32:50 Чего мы хотим и от чего мы готовы для этого отказаться? Повышаем налоги?
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