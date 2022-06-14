ПОДКАСТ | „Рост налогов и снижение цен на топливо — мы этого хотим?“

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Сейчас Эстония столкнулась с несколькими кризисами одновременно. Еще зимой был кризис здравоохранения, затем энергетический кризис, а сейчас - экономический и военный. „Предугадыванием кризисов занимаются эксперты. Политики занимаются и решают очень многие вопросы. Они вынуждены полагаться на мнение экспертов, - говорит Бурнашев. - Можно ли предугадать кризис? И да, и нет. Можно ли сказать, что пандемию коронавируса можно было просчитать? Если мы посмотрим на обычную практику планирования - эксперты смотрят, какие риски есть, оценивают их, составляют список из приоритетов. Риски эпидемий появлялись во многих анализах. Точно так же и с другими рисками - экономическими, политическими, социальными.

Проблема в том, что мы расписываем риски и выделяем наиболее вероятные - на какие реагировать в первую очередь. Например, риск эпидемии был всегда. Постоянно что-то происходит. Список есть, но какой риск выстрелит - очень большой вопрос“.

Дмитрий Бурнашев работал с несколькими правительствами. По его словам, все реагируют на проблемы в рамках тех возможностей, которые имеются. „Что такое - реакция правительства на кризис? Например, энергетический. Нужно сделать так, чтобы цены были не такими высокими. Либо каким-то образом их компенсировать. Вроде, понятно. С другой стороны, возьмем государственный бюджет. Его объём около 13 миллиардов. Последние 10 лет мы скакали из маленького дефицита в маленький профицит. Мы были примерно на уровне нуля. В 2020 году, из-за пандемии, мы имели большой дефицит бюджета. В 2021 году он уменьшился. Сейчас он в минусе на 1-2%. Сейчас мы тратим больше, чем зарабатываем.

В наше время, я думаю, у многих политиков возникли мысли, что нужно как-то компенсировать затраты людей, у них есть желание выйти с лозунгом - мы снизим акциз! Компенсируем затраты! Об этом приятно говорить, было бы много новостей.