Таллинн уделит особое внимание дорогам, ведущим к школам

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что цель в том, чтобы сформировать безопасную для всех участников движения городскую среду.

„Если мы хотим, чтобы дети как можно больше двигались на свежем воздухе, да и чтобы горожане в общем отдавали предпочтение передвижению пешком, на велосипеде или общественном транспорте, в первую очередь следует сделать более безопасными и удобными дороги, которые ведут к школам. Разумеется, это касается всего школьного коллектива и родителей. Помимо начавшихся в понедельник работ по реконструкции улицы Кивимяэ в Нымме и подъездной дороги к Гимназии Арте в Мустамяэ, в планах также в ближайшее время приступить к реконструкции улицы Борнхёхе в Пирита, - уточнил Свет. – Но этим наша деятельность не ограничивается, поскольку впервые в городском бюджете отдельная строка, предусматривающая повышение безопасности вокруг учебных заведений. Поэтому в этом году мы приступим к проектированию еще нескольких улиц вокруг школ во всех районах города“.

На этой неделе в Нымме началась реконструкция улицы Кивимяэ, участок начинается от улицы Лаулику и заканчивается рядом с участком недвижимости по адресу Кивимяэ, 25. Ширина проезжей части будет составлять 5 метров, рядом будет отделенная бордюром пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3,5 метра. Ограничение скорости будет составлять 20 км/ч, для того чтобы способствовать соблюдению скоростного режима построят пять порогов («лежачих полицейских“). Порог также построят на улице Лаулику, с одной стороны дороги будет тротуар шириной 2,5 м. На отрезке от улицы Лаулику до улицы Койдику тротуар будет отделен от проезжей части разделительной полосой, на остальной протяженности – бордюром. Рядом с детским садом Лаулику построят семь парковочных мест, а рядом со школой (Кивимяэ, 25) – шесть парковочных мест. Чтобы избежать необходимости переходить дорогу, парковочные места будут расположены со стороны школы и детского сада параллельно проезжей части.