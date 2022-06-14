В больницах проходят лечение 59 пациентов с коронавирусом. Заболеваемость среди пожилых выросла

По словам заведующей инфекционным отделением Департамента здоровья Ханны Сепа, 840 из 9079 анализов, проанализированных на прошлой неделе, оказались положительными. „Среди лиц старше 60 лет заболеваемость выросла почти во всех возрастных группах“, — пояснил Сепп, добавив, что уровень инфицирования R немного превысил единицу (1,01). Согласно специальным расчетам уровня госпитализации, риск распространения коронавируса остается низким.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней составляет 3,8. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 59 человек, 24 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического течения COVID-19. За неделю добавились две смерти инфицированных коронавирусом (53 и 91 год), один из которых не был вакцинирован. Число госпитализаций, вероятно, упадет ниже 50 на 24-й неделе, но снова вырастет в конце июня или начале июля.

За неделю было введено 1 068 доз вакцины, из которых первичных 294.

460 614 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7%.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах находится преимущественно на зеленом уровне. Больше всего вирусных частиц обнаружили в пробах в Харьюмаа, из них больше всего в Таллинне. Количество вируса в сточных водах по-прежнему выше в Рапла и Пярну. Низкий уровень содержания вирусных частиц в сточных водах остается на островах, в Восточной и Южной Эстонии.