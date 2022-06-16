ФОТО | Привязанная к цепи собака чуть не сгнила заживо. Это никого не интересовало

„Такую картину невозможно представить даже в кошмарном сне“, — сказала член правления союза Кристи Метса, по словам которой, животное практически умирало от голода и гнило заживо, посаженное на двухметровую цепь. „Из глаз и носа собаки сочился гной. Она так ужасно воняла, что нашего добровольца вырвало, и потом его еще некоторое время тошнило“.



По словам Метса, каждое движение причиняло собаке такую ​​адскую боль, что она прямо вопила. Защитники животных доставили ее в клинику, где стабилизировали состояние. На самом деле до сих пор неясно, выживет ли собака.

Волонтеры недоумевают, почему и близкие, и соседи на протяжении многих лет оставались равнодушны к ситуации. Есть информация, что другая собака этого же хозяина проживала в аналогичных условиях и в итоге умерла. Вроде на место даже приезжали чиновники, но состояние животных не улучшилось.



После обнародования инцидента в социальных сетях зоозащитники стали получать гневные звонки как от семьи владельца собаки, так и от полиции, так как в публикации были приведены имена и адреса причастных.

Метса же отмечает, что противостоять живодерам можно лишь придавая происходящее огласке. Она предполагает, что чиновникам было бы проще, если бы замученные животные умирали тихо и незаметно.



Случившееся потрясло и опытного ветеринара Тийну Тоомет, которая после возвращения из-за границы даже готова сама приехать в Килинги-Нымме и поговорить с причастными. „Как это возможно, что никто раньше не отреагировал? Как сделать так, чтобы этот гражданин снова не взял новую собаку?“, — недоумевает она.

Союз защиты животных был бы очень признателен, если бы люди помогли с лечением собаки::

Пояснение: „Pontu“

Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit

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