МНЕНИЕ | Пеэтер Коппель: надежды на то, что цены на энергоносители снизятся, нет

Можно отметить, что в целом за последний год цены выросли на столько, на сколько они выросли за последние десять лет. Данные, опубликованные департаментом статистики Эстонии, показывают, что продукты питания играют все более важную роль в удорожании стоимости жизни. Тем не менее, стоимость энергии будет продолжать сильно влиять на повышение цен, что приведет к росту стоимости жилья.

Надежды на то, что цены на энергоносители скоро начнут снижаться, нет. Основной причиной является не только текущая геополитическая ситуация, но и то, что рынок нефти и без нынешней напряженности испытывал бы дефицит. Конечно, цена барреля нефти, вероятно, была бы несколько ниже и менее волатильной, но все же дорогой по сравнению со средним историческим значением.