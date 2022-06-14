14.06.2022, 11:58
МНЕНИЕ | Пеэтер Коппель: надежды на то, что цены на энергоносители снизятся, нет(24)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Инфляция в Эстонии достигла небывалого роста. Стоимость продуктов и услуг дорожает, особенно быстро растет цена на моторное топливо. Чем вызвана такая стремительная инфляция и можно ли сдержать удорожание стоимости жизни, для RusDelfi разбирался стратег банковского обслуживания Пеэтер Коппель
Можно отметить, что в целом за последний год цены выросли на столько, на сколько они выросли за последние десять лет. Данные, опубликованные департаментом статистики Эстонии, показывают, что продукты питания играют все более важную роль в удорожании стоимости жизни. Тем не менее, стоимость энергии будет продолжать сильно влиять на повышение цен, что приведет к росту стоимости жилья.