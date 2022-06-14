ВИДЕО | Футболист сборной Италии исполнил последнее желание тяжелобольного болельщика

Болельщик из области Марке Фабио Ридолфи в понедельник приступил к процедуре эвтаназии через глубокую седацию. В течение 28 лет он был прикован к постели из-за тетрапареза, представляющего собой форму паралича. Последним желанием 46-летнего мужчины было увидеться с игроками „Ромы“ Пеллегрини и Никколо Дзаньоло. Через несколько дней эта новость дошла до капитана „Ромы“, который передал болельщику видеообращение. В нем капитан, одетый в форму сборной Италии, сожалеет, что не может встретиться с Ридолфи лично.

„Привет, Фабио, я слышал о тебе и твоем желании. Я в сборной и, к сожалению, не смогу зайти, но мне очень хотелось снять это видео, чтобы передать тебе большой привет. Обнимаю“, — сказал Пеллегрини.

На видео, которое опубликовала „Ассоциация Кошони“, борющаяся за право больных на эвтаназию, Ридолфи смотрит ролик от Пеллегрини с широкой улыбкой. Как отмечается, техника глубокой седации позволит ему спокойно уйти из жизни за несколько дней после отмены искусственной подпитки организма.