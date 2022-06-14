Звезду НБА задержали с 1,3 кг марихуаны в машине

Центровому клубу НБА „Шарлотт Хорнетс“ Монтрезу Харреллу грозит до пяти лет тюремного заключения после того, как в его машине был обнаружен рюкзак с 1,3 кг марихуаны. Об этом сообщает NBC Sports.

Стражи порядка остановили автомобиль Харрелла 12 мая в Ричмонде (штат Кентукки), так как он ехал слишком близко к впереди идущей машине.

Полицейский отметил в отчете, что почувствовал запах марихуаны, а Харрелл признал, что у него в штанах было ее небольшое количество. Во время обыска машины на заднем сиденье был обнаружен рюкзак с тремя вакуумными пакетами с марихуаной.

За незаконную перевозку такого количества марихуаны Харрелла могут приговорить к тюрьме на срок от года до пяти лет со штрафом $10 тысяч, хотя, заключив сделку о признании вины, он может получить меньшее наказание. Предварительное слушание по этому делу пройдет 13 июля.