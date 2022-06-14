„На фронт? Спасибо большое“. Как российские депутаты реагируют на предложение записаться в воюющую армию

С начала войны ряды вооруженных сил Украины и теробороны пополнили известные политики, журналисты и музыканты. В связи с этим Би-би-си решила спросить у российских публичных сторонников войны, готовы ли они сами отправиться на фронт. Ведь министерству обороны РФ настолько нужны пополнения, что рекламу краткосрочных контрактов можно встретить даже в общественном транспорте - как, например, в метро Новосибирска.

Военнослужащие, согласившиеся на краткосрочный контракт, призваны возместить потери России на фронтах. Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Би-би-си на основе открытых данных подтвердила гибель 3052 солдат и офицеров. По оценке украинской стороны, потери российской армии могут превышать 31 тысячу человек.

Недавно российские власти даже повысили возраст, в котором гражданин может заключить первый контракт: если раньше верхняя планка равнялась 40 годам, то теперь для рядовых она выросла до 50 лет, для младших офицеров - до 60 лет. Соответствующие поправки были спешно приняты в конце мая.

В самих объявлениях не указано, что, заключив краткосрочный контракт, военнослужащий отправится в Украину. Однако в ряде региональных военкоматов, куда звонил корреспондент Би-би-си, об этом говорили прямым текстом. Об этом же все чаще пишут и региональные медиа.

„Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус“, - говорилось в одном из объявлений. Срок, на который заключается такой контракт, начинается от трех месяцев, а обещанная зарплата может превышать 200 тысяч рублей в месяц (за счет высоких командировочных).

В середине мая в России, как уже писала Би-би-си, по сути началась „скрытая мобилизация“: военкоматы стали рассылать по произвольным адресам повестки и приглашать мужчин „на воинский учет“.

В начале марта президент России Владимир Путин был уверен : помощь добровольцев в украинской „спецоперации“ не потребуется, но из данных западной разведки и сообщений медиа очевидно, что российская армия с начала войны теряет на фронте много солдат.

Суть нашего опроса (можем назвать его экспериментом), который ни в коем случае не являлся агитацией за поход на войну, состояла в предположении, что большая часть российской элиты не готова рисковать собой и своим положением ради войны, которую они поддерживают. Ответы на вопрос Би-би-си оказались красноречивы.

„Отправиться на фронт? Спасибо большое“

Первыми, к кому мы обратились, были депутаты Госдумы, в конце февраля голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. Именно признание самопровозглашенных республик по сути дало России формальное право начать войну.

Однако сторонники войны на фронт не спешат. Леонид Слуцкий (54 года), Петр Толстой (52 года), Сергей Боярский (42 года) и Константин Бахарев (49 лет) прочитали наш письменый вопрос и не ответили. 40-летний депутат Владимир Бурматов после прочтения сообщений в WhatsApp просто отправил номер корреспондента Би-би-си в черный список.

Депутат Сергей Бидонько (46 лет) выслушал вопрос и положил трубку.

Но некоторые - как, например, 30-летний депутат от ЛДПР и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов - оказались более разговорчивыми.

„К ВСУ присоединились украинские политики, культурные деятели, журналисты. Не собираетесь ли вы сдать мандат и подаваться на военные вакансии минобороны?“ - спросила корреспондент Би-би-си.

„Мы и так поддерживаем вооруженные силы Российской Федерации полностью. Мы с группой депутатов от фракции ЛДПР были в Донецке недавно и всячески работаем над тем, чтобы спецоперация наша продолжалась и мы победили. В этой связи мы как помогали, так и будем помогать вооруженным силам Донецкой республики и вооруженным силам РФ. В целом, у нас такой курс всегда был, остается и будет“, - сказал Чернышов.

После уточняющего вопроса, не собирается ли он примкнуть к армии, он ответил: „Спасибо большое“ - и повесил трубку.

А вот его коллега по партии, первый замглавы фракции ЛДПР, 26-летний Василий Власов заметил, что „если будет потребность, будет запрос, то, конечно [присоединюсь к российской армии]“.

„Будут обращения - пойдем“