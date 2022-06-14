КАРТЫ | В Пыхья-Таллинне меняется организация дорожного движения

Изменение организации движения будет представлено сегодня, 14 июня в 17.30 в Таллиннском центре культуры „Сальме“ (Сальме, 12).

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, реорганизация будет опробована летом, пока активность движения ниже. „Одна из задач - создать более плавное движение для потока транспорта со стороны улицы Каларанна. Для транспорта, едущего со стороны улицы Каласадама, будет продлено время зеленого света на светофоре, а на перекрестке улицы Суур Раннавярава будет нерегулируемый светофор“, - пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Создаваемая велосипедная дорожка - последняя небольшая часть кольца безопасных велосипедных дорожек вокруг Старого города. На Раннамяэ теэ добавится дополнительное пространство для велосипедистов - будет обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка. Изменения улучшат скорость движения общественного транспорта и таким образом его используемость. „Так как движение перенаправляется с узких улиц Каламая, то ожидается, что автобус номер 3 будет ездить быстрее“, - сказала Пихлап.

Движение в районе улиц Суур Раннавярава, Пыхья пст и Каласадама будет реорганизовано с первой половины июля.

Управа района приглашает всех, кого интересует данная тема, ознакомиться с планируемой в Пыхья-Таллинне реорганизацией дорожного движения, задать вопросы и поделятся идеями во вторник, 14 июня, в 17.30 в Таллиннский центр культуры „Сальме“ (Сальме, 12). Информация о собрании на Facebook: https://fb.me/e/2xWr8OTzg