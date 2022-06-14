ВИДЕО | Milrem представил на выставке в Париже новую беспилотную машину поддержки танков

Машина Type-X, представленная предприятием Milrem Robotics, предназначена для сопровождения танков и боевых машин пехоты, она способна выполнять самые опасные задачи и занимать уязвимые позиции. О создании Type-X, предусмотренной для поддержки механизированных подразделений, впервые было заявлено летом 2020 года. В начале 2021 года машину начали испытывать в полевых условиях.