ВИДЕО | Milrem представил на выставке в Париже новую беспилотную машину поддержки танков(4)
Эстонское предприятие Milrem представило на проводящейся ежегодно в Париже международной выставке наземной и противовоздушной обороны Eurosatory новую беспилотную гусеничную машину Type-X.
Предприятие Milrem Robotics оснастило беспилотную гусеничную машину 30-миллиметровой автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II. Пушка находится в беспилотной башне, изготовленной норвежской фирмой Kongsberg.
Машина Type-X, представленная предприятием Milrem Robotics, предназначена для сопровождения танков и боевых машин пехоты, она способна выполнять самые опасные задачи и занимать уязвимые позиции. О создании Type-X, предусмотренной для поддержки механизированных подразделений, впервые было заявлено летом 2020 года. В начале 2021 года машину начали испытывать в полевых условиях.
Type-X, имея небольшой вес (12 тонн), отличается высокой мощностью и великолепной проходимостью на местности. Благодаря небольшой высоте (2,2 м) и расположенному сзади двигателю машина имеет низкий силуэт, она оставляет небольшой тепловой след.