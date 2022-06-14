Пьяный мужчина без прав устроил аварию: три человека в больнице

13 июня в районе 17:00 на 1-м километре шоссе Тыхела-Алу-Мурру в Пярнуском уезде произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 52-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без прав не справился с управлением автомобилем Volkswagen Passat и съехал с дороги в кювет. Водителя и находившихся в машине пассажиров, 47-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, доставили в Пярнускую больницу.