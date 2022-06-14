Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру(3)
Американские фигуристы Тимоти Ледук и Эшли Кейн-Гриббл выступали в соревнованиях спортивных пар. На их счету два золота национального чемпионата, серебро чемпионата четырех континентов 2018 года. На Играх в Пекине пара заняла восьмое место
Американец Тимоти Ледук первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр и его партнерша Эшли Кейн-Гриббл объявили о завершении карьеры. Спортсменка сделала соответствующий пост у себя в Instagram.
„Спасибо моей маме, моему папе, Нине Мозер и всей ее команде за то, что предоставили нам все ресурсы, которые нам были нужны, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру в то, что мы можем достичь всего, о чем мечтаем. С самого начала ваша вера в нас никогда не колебалась. Мы будем использовать уроки, которым вы нас научили, во всем, что мы делаем в жизни. Как мы уже говорили, так много людей приняли участие в нашем путешествии, и мы очень вам благодарны“, — написала Кейн-Гриббл в социальных сетях.
Ледук стал первым небинарным, то есть не относящим себя ни к мужскому, ни к женскому полу, спортсменом на Играх. В 2019 году Ледук был первым открытым геем, выигравшим золото на чемпионате США в соревнованиях спортивных пар.
Ледюк заявил, что намерен стать тренером, Кейн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу.