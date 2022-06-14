Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру

„Спасибо моей маме, моему папе, Нине Мозер и всей ее команде за то, что предоставили нам все ресурсы, которые нам были нужны, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру в то, что мы можем достичь всего, о чем мечтаем. С самого начала ваша вера в нас никогда не колебалась. Мы будем использовать уроки, которым вы нас научили, во всем, что мы делаем в жизни. Как мы уже говорили, так много людей приняли участие в нашем путешествии, и мы очень вам благодарны“, — написала Кейн-Гриббл в социальных сетях.