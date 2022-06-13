На прошлой неделе в половине самоуправлений Латвии снова увеличилось количество зараженных Covid-19

В воскресенье в Марупском крае было зарегистрировано 69 инфицированных, что на 72% больше, чем 40 инфицированных, зарегистрированных неделю назад. За неделю вдвое увеличилось число больных в Адажском крае, где в воскресенье было 36 инфицированных.

Больше всего количество заболевших за неделю увеличилось в Риге. В воскресенье в столице зарегистрирован 871 житель, заразившийся Covid-19 за предыдущие 14 дней, по сравнению с 734 в предыдущее воскресенье.

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии по-прежнему в Краславском крае — 235 случаев на 100 000 жителей, далее следуют Марупский край с 200,4 случая и Балвский край с 183,8 случая на 100 000 жителей.

Кумулятивная двухнедельная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 121,1 случая на 100 000 населения, и этот уровень превышен в 15 самоуправлениях.

Заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране, в Юрмале, Вентспилсе, Тукумсе, Адажском, Ропажском, Саласпилсском и Ливанском краях, в Риге, Даугавпилсе, Кекавском, Аугшдаугавском и Валмиерском районах.

В Вараклянском крае зараженных не зарегистрировано, а число инфицированных в Валкском крае не превышает пять человек.