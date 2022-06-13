За рубежом
13.06.2022, 21:27

Киевская полиция обнаружила новую братскую могилу под Бучей

 
Эксперты работают на месте обнаруженного захоронения
Эксперты работают на месте обнаруженного захоронения
ФОТО: VALENTYN OGIRENKO | REUTERS

В Киевской области в районе села Мироцкое Бучанского района обнаружено захоронение с телами семерых убитых мирных жителей, сообщил глава областной полиции Андрей Небитов.

По его словам, на телах погибших присутствуют следы пыток, у многих были связаны руки и прострелены колени, а причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Личности погибших устанавливаются, пишет „Медуза“.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал о расследовании гибели более 12 тысяч мирных жителей с начала российского вторжения в страну. На территории Киевской области, которая была частично оккупирована в марте, погибли более 1500 человек.

Напоминаем, что во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

RusDelfi
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