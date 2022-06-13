Киевская полиция обнаружила новую братскую могилу под Бучей

По его словам, на телах погибших присутствуют следы пыток, у многих были связаны руки и прострелены колени, а причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Личности погибших устанавливаются, пишет „Медуза“ .

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал о расследовании гибели более 12 тысяч мирных жителей с начала российского вторжения в страну. На территории Киевской области, которая была частично оккупирована в марте, погибли более 1500 человек.