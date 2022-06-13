Военный дневник
13.06.2022, 22:04

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (110-й день) | Штурм Северодонецка продолжается. В Украине урожай сократится почти в два раза

 
Бои в Северодонецке
Бои в Северодонецке
ФОТО: ARIS MESSINIS | AFP

Подводим итоги 110-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Премьер Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня.

    Поездка состоится перед саммитом ЕС, встречей G7 и саммитом НАТО. La Stampa отметила, что визит Драги, Шольца и Макрона призван продемонстрировать поддержку трех крупнейших европейских стран Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

  • Глава Луганской области: российские войска контролируют 70% Северодонецка.

    Сергей Гайдай добавил, что на заводе „Азот“ укрываются около 500 жителей города, в том числе 40 детей.

    По словам Гайдая, в последние дни больше всего погибших и раненых в Лисичанске — соседним с Северодонецком городе, который также подвергается массированным обстрелам.

  • Российские войска продолжают штурмовать Северодонецк. Как сообщал в утренней сводке украинский Генштаб, украинские силы были оттеснены из центра города. Чуть позже представитель украинского минобороны Александр Мотузяник сказал, что российские войска заняли центр Северодонецка. У российской армии, по его словам, значительное преимущество в артиллерии.

  • В Испанию прибыло судно с украинской кукурузой. Ее доставили через Балтийское море.

    Судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло утром 13 июня в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании, пишет CNN со ссылкой на испанскую региональную ассоциацию производителей кормов Agafac.

  • Российские войска заняли центр Северодонецка.

    Об этом объявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает УНИАН. По словам Мотузяника, у российских войск значительное преимущество в артиллерии. В городе, добавил он, продолжаются уличные бои.

  • Главком ВСУ Украины: „У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины“.

    У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

    Он предупредил, что Украина серьезно уступает по вооружению в восточной части Луганской области, которая является ключевой целью российских сил.

  • Amnesty International: Обстрел Харькова Россией - военное преступление.

    „Неоднократные обстрелы жилых кварталов Харькова представляют собой неизбирательные атаки, в результате которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей“, - сказано в отчете Amnesty International.

  • Урожай в Украине сократится почти в два раза.

    Об этом агентству Reuters заявил первый замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если в прошлом году Украины собрала 86 млн тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 млн тонн.

    Это произойдет из-за того, что количество посевных земель из-за войны сократилось на четверть.

  • В Киевской области найдена еще одна братская могила.

    Захоронение найдено в селе Мироцкое Бучанского района области. В могиле семь человек, у большинства связаны руки и прострелены колени, а погибли они от выстрелов в голову.

  • Глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко сказал, что в настоящий момент в Украине расследуется более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей.

    По его словам, более 1500 человек - мирных жителей - погибли только на территории Киевской области: „В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах“.

    1200 тел, в том числе те, что были найдены в братских могилах, все еще не опознаны.

  • Британская разведка: для успеха в Донбассе России надо форсировать реки, но у нее это плохо получается.

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