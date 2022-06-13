ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (110-й день) | Штурм Северодонецка продолжается. В Украине урожай сократится почти в два раза

Премьер Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня. Поездка состоится перед саммитом ЕС, встречей G7 и саммитом НАТО. La Stampa отметила, что визит Драги, Шольца и Макрона призван продемонстрировать поддержку трех крупнейших европейских стран Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

Глава Луганской области: российские войска контролируют 70% Северодонецка. Сергей Гайдай добавил, что на заводе „Азот“ укрываются около 500 жителей города, в том числе 40 детей. По словам Гайдая, в последние дни больше всего погибших и раненых в Лисичанске — соседним с Северодонецком городе, который также подвергается массированным обстрелам.

Российские войска продолжают штурмовать Северодонецк. Как сообщал в утренней сводке украинский Генштаб, украинские силы были оттеснены из центра города. Чуть позже представитель украинского минобороны Александр Мотузяник сказал, что российские войска заняли центр Северодонецка. У российской армии, по его словам, значительное преимущество в артиллерии.

В Испанию прибыло судно с украинской кукурузой. Ее доставили через Балтийское море. Судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло утром 13 июня в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании, пишет CNN со ссылкой на испанскую региональную ассоциацию производителей кормов Agafac.

Российские войска заняли центр Северодонецка. Об этом объявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает УНИАН. По словам Мотузяника, у российских войск значительное преимущество в артиллерии. В городе, добавил он, продолжаются уличные бои.

Главком ВСУ Украины: „У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины“. У России в десять раз больше огневой мощи, чем у Украины, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он предупредил, что Украина серьезно уступает по вооружению в восточной части Луганской области, которая является ключевой целью российских сил.

Amnesty International: Обстрел Харькова Россией - военное преступление. „Неоднократные обстрелы жилых кварталов Харькова представляют собой неизбирательные атаки, в результате которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей“, - сказано в отчете Amnesty International.

Урожай в Украине сократится почти в два раза. Об этом агентству Reuters заявил первый замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если в прошлом году Украины собрала 86 млн тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 млн тонн. Это произойдет из-за того, что количество посевных земель из-за войны сократилось на четверть.

В Киевской области найдена еще одна братская могила. Захоронение найдено в селе Мироцкое Бучанского района области. В могиле семь человек, у большинства связаны руки и прострелены колени, а погибли они от выстрелов в голову.

Глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко сказал, что в настоящий момент в Украине расследуется более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей. По его словам, более 1500 человек - мирных жителей - погибли только на территории Киевской области: „В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах“. 1200 тел, в том числе те, что были найдены в братских могилах, все еще не опознаны.