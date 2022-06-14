Украинский дзюдоист: „Если русских допустят, откажусь от титулов“

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая в своих социальных сетях отреагировал на возможное участие россиян в турнирах „Большого шлема“.

„Только что увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что спортсмены из России зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации).

Именно поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение: если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!

Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир - в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами.

Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители России будут к нему допущены даже под флагом Федерации. Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь, и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала Россия!“, - написал Зантарая у себя в Facebook.

Георгий Зантарая - первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины. Также он дважды выигрывал „золото“ на чемпионате Европы и однажды стал вторым.