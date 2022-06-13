13.06.2022, 17:10
ФОТО | Партия реформ, Isamaa и социал-демократы сели за стол коалиционных переговоров(3)
В 16 часов начался первый тур коалиционных переговоров между Партией реформ, партией Isamaa (“Отечество“) и Социал-демократической партией. В это же время в Рийгикогу продолжается второе чтение законопроекта о семейных пособиях, рассмотрению которого своей тактикой обструкции препятствует Партия реформ.
Напомним, что 3 июня из-за противоречий в том числе и по законопроекту о детских пособиях распалась двухпартийная правящая коалиция, куда в ходили Партия реформ и Центристская партия. В субботу стало известно, что переговоры о создании новой коалиции пройдут между реформистами, Isamaa и социал-демократами.
Вы можете здесь наблюдать за трансляцией обсуждения в Рийгикогу законопроекта о семейных пособиях.