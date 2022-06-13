ФОТО | Первый номер профессионального бокса Эстонии победил чемпиона Африки

В главном поединке вечера первый номер профессионального бокса Эстонии Павел Семёнов единогласным решением судей победил Джонома Коудеха из республики Того, который является чемпионом Африки.

Победу так же одержал другой эстонский боксер Дмитрий Гладышев, который единогласным решением судей победил Александра Дземку из Белоруссии.

Так же должен был выступить и Дэнни Уильямс, британский супертяжеловес, нокаутировавший Майка Тайсона в 2004 году. Его поединок с многократным чемпионом Эстонии Майтом Метсисом был отменен в последнюю минуту из-за травмы Уильямса.