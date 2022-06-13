Начните сокращать расходы на отопление: три лучших тепловых насоса воздух-вода вместо газового котла
В нынешней ситуации, когда цена на газ и дрова непрерывно растет, стоит обратить внимание на более экономичные и экологичные отопительные решения.
Если цена на газ кажется неподъемной
Газовое отопление стало на сегодняшний день одним из самых дорогих отопительных решений. В ситуации, когда цены на газ расти перестанут, вероятно, нескоро, многие из нас ищут более экономичные альтернативы. Простой способ уменьшить расходы на отопление — замена газового котла тепловым насосом воздух-вода.
Замените затратный газовый котел тепловым насосом воздух-вода
Системы газового отопления состоят в основном из двух частей: напольного отопления или радиаторов и газового котла, который нагревает циркулирующую в системе воду. При таких решениях установить тепловой насос воздух-вода невероятно легко: потребуется снять со стены газовый котел и установить вместо него тепловой насос. Если место позволяет, тепловой насос также можно интегрировать для параллельной работы с имеющуюся системой газового отопления. Так не потребуется отказываться от уже приобретенных устройств.
Тепловой насос воздух-вода является и будет оставаться одним из наиболее экономичных способов отопления, и, в отличие от многих других решений, он не потребует крупных первоначальных инвестиций и окупится в хозяйстве всего за пару лет.
По сравнению с газовым отоплением, тепловой насос воздух-вода позволит сократить зимние счета за отопление среднестатистического частного дома в четыре-пять раз, и с большой вероятностью со временем разница будет становиться все больше. Помимо удобства в эксплуатации и более низких расходов, тепловые насосы воздух-вода экологичны, безопасны и практичн
Качественный тепловой насос воздух-вода вы можете приобрести в KliimaMarket.
Сейчас самое время!
Понятно, что с приходом теплой и солнечной погоды мало кому интересно думать о проблемах с отоплением. Холода наступят еще нескоро, и мысленно мы уже нежимся на песчаном пляже. Однако на самом деле лучшее время для замены системы отопления — как раз сейчас. Как мы все знаем, текущая ситуация в мире привела к непредвиденному росту цен на газ, что означает, что спрос на альтернативные отопительные решения также возрос. Производителям, однако, сложно поспевать за резким ростом спроса, что, в свою очередь, может привести к сложностям с поставкой. Чтобы обеспечить себя теплым помещением к зиме по выгодной цене, стоит предпринять замену системы отопления еще летом. Летом гораздо удобнее производить сопутствующие строительные работы и можно избежать ситуации, когда из-за сложностей с поставкой придется ждать подходящее оборудование.
Подходящее решение для каждого дома
Будь то уютный деревенский домик или многоэтажный пентхаус, идеальный тепловой насос воздух-вода найдется для каждого дома! Выбор насоса зависит от отапливаемой площади: для отопления небольшого дома площадью до 130 м2 эксперты KliimaMarket рекомендуют приобрести Panasonic Aquarea 7 кВт. Для дома побольше, до 180 м2 — уже Panasonic Aquarea 9 кВт, а для отопления жилого помещения площадью до 280 м2 — устройство Panasonic Aquarea 12 кВт.
С другой стороны, следует помнить, что сколько домов, столько может быть и различных решений. Широкий выбор устройств различной мощности может быстро ввести в замешательство, поэтому всегда разумно проконсультироваться со специалистами.