Судебный исполнитель получила пять лет тюрьмы за присвоения. Прокуратура: этого должно хватить

Приговор будет обращен для реального исполнения, если осужденная совершит в течение пятилетнего испытательного срока новое преступление или не будет выполнять установленные для нее меры надзора.

Вильбо обязана также компенсировать пострадавшим нанесенный ею ущерб до 19.05 2027 года.

В качестве гарантии возмещения ущерба суд установил судебную ипотеку в сумме 96 428 евро на принадлежащую Вильбо недвижимость, ипотека будет действовать до момента, пока Вильбо не выполнит свою обязанность по компенсации ущерба.

Вильбо будет должна возместить государству процессуальные издержки в размере 981 евро.

Согласно обвинению, работая судебным исполнителем, Вильбо незаконно обращала доверенное ей чужое имущество в свою пользу и не переводила полученные с должников деньги тем лицам, которым они предназначались.

Судебный приговор еще не вошел в законную силу.

Обвинение выступало за жесткое наказание

В конце рабочего дня Госпрокуратура распространила комментарий в связи с данным уголовным делом. В нем отмечается особая ответственность государственного чиновника перед обществом.

„В данном случае ясно, что нарушения были неоднократные и системные. Поэтому прокуратура согласилась на договорное рассмотрение уголовного дела только при условии, что наказание за эти преступления будет как можно более жестким - то есть 5 лет лишения свободы.

Реального наказания обвиняемая избежит только в том случае, если компенсирует в течение 5-летнего испытательного срока причиненный ущреб в размере 120 000 евро и не совершит в течение этого времени нового преступления. В противном случае ей придется отбывать реальное лишение свободы. Надеемся, что это будет достаточно действенное наказание, чтобы восстановить доверие к судебным исполнителям и повлиять на Керсти Вильбо и других с тем, чтобы в дальнейшем избежать таких нарушений“.