Пятая часть работающих людей планирует сменить место работы в ближайшие месяцы
Результаты проведенного недавно Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 человек, показали, что 21 % работников планируют сменить место работы в течение следующих шести месяцев. И целых 79 % работников следят за появляющимися предложениями о работе.
В ходе исследования, охватившего 10 282 работника, выяснилось, что почти каждый четвертый работающий человек (23 %) часто задумывается о смене места работы, а чуть более чем каждый пятый работник (21 %) поставил перед собой цель в течение полугода найти себе новую работу.
Чаще всего о смене места работы задумываются люди, занятые в сфере торговли (30 %), сельского хозяйства (29 %), кадровой работы (28 %), маркетинга (28 %), а также в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (28 %).
„Большую роль в планах о смене места работы играет удовлетворенность заработной платой“, – прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что если среди работников, оценивающих свои условия жизни как хорошие, о смене места работы задумываются менее одной пятой (17 %), то среди работников с худшими условиями жизни работу хотели бы сменить целых 40 %.
Большим желанием сменить работу отличаются также люди, обладающие меньшей независимостью в выборе местонахождения своей работы, что отражает ожидания работников в отношении более гибкого трудового распорядка.
Только 21 % работающих людей не следят за появляющимися предложениями о работе, а каждый второй работник нашел бы работу, равноценную нынешней, за считанные месяцы
79 % работающих людей либо следят за появляющимися предложениями о работе, либо открыты для предложений от работодателей, либо находятся в активном поиске работы. По сравнению с прошлой весной активных соискателей среди работников стало немного больше.
„Более половины работников (51 %) отметили в исследовании, что нашли бы рабочее место, равноценное нынешнему, за считанные месяцы, что отражает самоуверенность работников на сегодняшнем рынке труда“, – прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что более одной трети из них (36 %) считают, что нашли бы новое место работы уже за пару месяцев.
Почти половина работников (47 %) получала за последние месяцы приглашения от работодателей предложить свою кандидатуру на вакансии, что также повысило их самоуверенность в нахождении работы.
„Быстрее всего работу нашли бы представители сектора инфотехнологий, строительства, здравоохранения и банковского дела, среди которых как минимум две трети отметили в исследовании, что на поиск равноценной работы им потребовались бы считанные месяцы, – добавил Аувяэрт. – Наименее уверенными в нахождении работы оказались люди, работающие в сфере искусства, культуры, журналистики, а также в сферах, связанных с применением естественных и технических наук. Почти одна пятая этих людей считает, что на сегодняшнем рынке труда им не удалось бы найти работу, равноценную нынешней“.
Уменьшилась доля людей, ищущих работу через знакомых
Активных на рынке труда и открытых для предложений о работе участников исследования спросили, какие каналы они предпочитают при поиске работы, и каждому респонденту был предоставлен перечень каналов, которые им следовало расположить в соответствии со своими предпочтениями.
По сравнению с 2020 и 2019 годами доля респондентов, предпочитающих искать работу через знакомых, сократилась почти вдвое, а количество тех, кто отдает предпочтение порталам поиска работы, выросло с 65 % до 71 %. Наиболее предпочтительным каналом поиска работы, по оценке работников, стал портал CVKeskus.ee, с которого начинает свои поиски почти каждый второй соискатель (46 %). С социальных сетей (включая Facebook и LinkedIn) начинают искать работу 8 % работников, этот показатель особо не менялся в течение последних четырех лет.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год проводят опросы среди работодателей и работников, чтобы понять происходящее на рынке труда. Последние результаты основаны на отзывах 10 282 работающих людей.