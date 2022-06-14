Пятая часть работающих людей планирует сменить место работы в ближайшие месяцы

В ходе исследования, охватившего 10 282 работника, выяснилось, что почти каждый четвертый работающий человек (23 %) часто задумывается о смене места работы, а чуть более чем каждый пятый работник (21 %) поставил перед собой цель в течение полугода найти себе новую работу.

Чаще всего о смене места работы задумываются люди, занятые в сфере торговли (30 %), сельского хозяйства (29 %), кадровой работы (28 %), маркетинга (28 %), а также в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (28 %).

„Большую роль в планах о смене места работы играет удовлетворенность заработной платой“, – прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что если среди работников, оценивающих свои условия жизни как хорошие, о смене места работы задумываются менее одной пятой (17 %), то среди работников с худшими условиями жизни работу хотели бы сменить целых 40 %.

Большим желанием сменить работу отличаются также люди, обладающие меньшей независимостью в выборе местонахождения своей работы, что отражает ожидания работников в отношении более гибкого трудового распорядка.

Только 21 % работающих людей не следят за появляющимися предложениями о работе, а каждый второй работник нашел бы работу, равноценную нынешней, за считанные месяцы

79 % работающих людей либо следят за появляющимися предложениями о работе, либо открыты для предложений от работодателей, либо находятся в активном поиске работы. По сравнению с прошлой весной активных соискателей среди работников стало немного больше.

„Более половины работников (51 %) отметили в исследовании, что нашли бы рабочее место, равноценное нынешнему, за считанные месяцы, что отражает самоуверенность работников на сегодняшнем рынке труда“, – прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что более одной трети из них (36 %) считают, что нашли бы новое место работы уже за пару месяцев.