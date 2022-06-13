В парке Паэ установили кофейный автомат. Возможно, в будущем появится и кафе!(1)
В расположенном в Ласнамяэ парке Паэ появился круглосуточный автомат с горячими напитками.
„Мы хотим, чтобы посещение парка принесло как можно более позитивные эмоции, и для многих атмосферу cоздает именно покупка чашечки кофе. В рамках проведённого в марте опроса несколько человек предложили, чтобы в парке Паэ открылось кафе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в будущем в парке был не только кофейный автомат, но и уютное кафе, где можно было бы пообедать и хорошо провести время“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Уличный автомат с горячими напитками установлен в парке Паэ недалеко от баскетбольной площадки. В автомате можно круглосуточно приобрести различные горячие напитки, оплатить которые можно монетами или карточкой.
Установленный в парке Тондилоо (парке Кивила) в декабре прошлого года кофейный автомат был очень хорошо принят, и теперь подобный автомат установлен также в парке Паэ.
Районная управа Ласнамяэ ждет предложений относительно других возможных мест установки автоматов с горячими напитками. Свои предложения можно присылать на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee.