В парке Паэ установили кофейный автомат. Возможно, в будущем появится и кафе!

„Мы хотим, чтобы посещение парка принесло как можно более позитивные эмоции, и для многих атмосферу cоздает именно покупка чашечки кофе. В рамках проведённого в марте опроса несколько человек предложили, чтобы в парке Паэ открылось кафе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в будущем в парке был не только кофейный автомат, но и уютное кафе, где можно было бы пообедать и хорошо провести время“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.