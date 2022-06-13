Пьяные мужчина и женщина решили покататься на катамаране, но попали в беду

В субботу, 11 июня, в 4:11 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения решили покататься на водном велосипеде на водохранилище Паункюла в деревне Кирувере в волости Козе.

Добравшись до острова, они сошли с катамарана, но не закрепили его, в результате чего транспортное средство унесло в сторону. Женщина решила вплавь догнать его, но переоценила свои силы и стала тонуть. Мужчина помог ей добраться обратно до острова и оказал первую помощь.

Его крики о помощи услышали рыбак на другом берегу и находившийся на базе отдыха мужчина, которые поспешили на помощь на водном велосипеде. Пострадавших доставили на материк. Прибывшие к тому времени на место спасатели завернули переохлажденную женщину в одеяло и передали обоих пострадавших медикам скорой помощи.