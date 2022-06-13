Полиция просит помощи в поисках 34-летней женщины

Автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи женщина оставила. По словам близких, без сторонней помощи она может попасть в беду.

Пока поиски результатов не дали. Катрин одета в пестрое цветастое платье и спортивную кофту Nike. Рост женщины около 175 см, волосы длинные черные.

Всех, кто видел женщину, просят позвонить по номеру 112.