ЧП и криминал
13.06.2022, 13:34

Полиция просит помощи в поисках 34-летней женщины

 
Kadunud Katrin
Kadunud Katrin
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в установлении местоположения 34-летней Катрин, которая ушла из отеля Sophia на улице Рингтеэ в Тарту и не вернулась.

Автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи женщина оставила. По словам близких, без сторонней помощи она может попасть в беду.

Пока поиски результатов не дали. Катрин одета в пестрое цветастое платье и спортивную кофту Nike. Рост женщины около 175 см, волосы длинные черные.

Всех, кто видел женщину, просят позвонить по номеру 112.

Kadunud Katrin

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