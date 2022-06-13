13.06.2022, 13:34
Полиция просит помощи в поисках 34-летней женщины
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в установлении местоположения 34-летней Катрин, которая ушла из отеля Sophia на улице Рингтеэ в Тарту и не вернулась.
Автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи женщина оставила. По словам близких, без сторонней помощи она может попасть в беду.
Пока поиски результатов не дали. Катрин одета в пестрое цветастое платье и спортивную кофту Nike. Рост женщины около 175 см, волосы длинные черные.
Всех, кто видел женщину, просят позвонить по номеру 112.