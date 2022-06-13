Чемпион Англии по футболу подписал одного из самых дорогих футболистов в мире

„Это важный день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи „Сити“, и мне нравилось это делать в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как футболист, и я уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный ход для меня, и я не могу дождаться начала предсезонной подготовки“, — сказал Холанд.