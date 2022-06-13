Чемпион Англии по футболу подписал одного из самых дорогих футболистов в мире
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд подписал контракт до 2027 года. Transfermarkt сейчас ставит его на второе место по дороговизне в мире, дороже оценивается только Килиан Мбаппе из ПСЖ.
„Манчестер Сити“ объявил о трансфере из дортмундской „Боруссии“ нападающего Эрлинга Холанда. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
„Это важный день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи „Сити“, и мне нравилось это делать в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как футболист, и я уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный ход для меня, и я не могу дождаться начала предсезонной подготовки“, — сказал Холанд.
Согласно данным портала Transfermarkt, сейчас Холанд является вторым футболистом по дороговизне в мире. Его стоимость оценивается в €150 млн. Дороже, по подсчетам портала, стоит только нападающий „Пари Сен-Жермен“ Килиан Мбаппе.
По информации The Telegraph, „Манчестер Сити“ потратит на трансфер Холанда €250 млн. Из них €75 млн — сумма выкупа из „Боруссии“, €125 млн это подъемные и зарплата за пять лет и еще €50 млн выплаты агентам и другим представителям игрока.
За сборную Норвегии он сыграл в 21 матче и забил 20 голов. Отец футболиста Альф-Инге Холанд был игроком „Манчестер Сити“ в 2000–2003 годах.