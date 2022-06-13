ФОТО и ВИДЕО | „Мощно и незабываемо“! На шоссе Таллинн-Тарту люди столкнулись с медведем

„Это был очень мощный и незабываемый опыт! — сказала член правления Вирге Высуялг. - Было прямо слышно, как она выходит из леса — ветки хрустели“.



По ее словам, медведиха была грузная и имела хороший аппетит. Она лакомилась одуванчиками и не обращала внимания на людей, которые наблюдали за ней из автомобиля. „Вы не представляете, насколько она грациозная и добродушная!“

По словам Высуялг, когда кто-то из людей начинал говорить более громко, медведица уходила в лес, но потом возвращалась. „Из автомобиля наблюдать удобно и безопасно, но это не значит, что сам медведь не должен бояться“, - отметила женщина.

Идла в свою очередь подчеркнула, что ни в коем случае, если вы увидели медведя, не ищите с ним близкого контакта и не выходите из машины. „Если медведь выглядит спокойным, это не значит, что он не умеет быстро бегать“, - написала она в социальных сетях.

Идла добавила, что жителям Эстонии нужно больше думать об отношении к диким животным, больше считаться с ними при организации своего жизненного пространства. Также необходимо учить детей общаться с природой и объяснять им, что можно, а чего нельзя делать при встрече с диким животным.