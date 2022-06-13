СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии обыграла Мальту, теперь на очереди Албания

Сборная Албании не может победить на протяжении четырех матчей. За это время сборная по два раза сыграла вничью и проиграла. Две игры были сыграны на групповом этапе Лиги наций. В своей группе они сначала сыграли вничью с Исландией (1:1), а после этого уступили Израилю (1:2). Теперь в своей группе Албания занимает третье место. Пережевать за понижение в классе не стоит, так как в квартете есть Россия, которую к турниру не допустили.