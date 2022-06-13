СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии обыграла Мальту, теперь на очереди Албания
Сборная Эстонии по футболу сегодня встретится в гостях в товарищеском матче с командой Албании.
Сборная Албании не может победить на протяжении четырех матчей. За это время сборная по два раза сыграла вничью и проиграла. Две игры были сыграны на групповом этапе Лиги наций. В своей группе они сначала сыграли вничью с Исландией (1:1), а после этого уступили Израилю (1:2). Теперь в своей группе Албания занимает третье место. Пережевать за понижение в классе не стоит, так как в квартете есть Россия, которую к турниру не допустили.
Сборная Эстонии свои крайние встречи провела чуть лучше сегодняшнего соперника. Подопечные Томаса Хэберли добились успеха в группе D Лиги наций, обыграв Сан-Марино (2:0) и Мальту (2:1). Между этими встречами подопечные Томаса Хэберли провели товарищескую игру со сборной Аргентины, потерпев крупное поражение (0:5).
В преддверии товарищеской встречи в составе сборной Эстонии произошло несколько изменений.
Вратарь Марко Меэритс заменит травмированного Карла Якоба Хейна. Карол Метс, Маттиас Кяйт и капитан сборной Константин Васильев были задействованы во всех трех играх и получили отдых. По личным причинам расположение сборной покинули Йоонас Тамм и Хенри Аниер.
Игра между Албанией и Эстонией начнется в 19:00, по эстонскому времени.