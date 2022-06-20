Эстонские блогеры в Барселоне: почему это направление так популярно и чем Эстония выигрывает по сравнению с Испанией?

В этом выпуске мы постараемся разобраться, почему Барселона один из самых посещаемых городов Европы наряду с Парижем и Лондоном. А также поговорим о том, как живётся в таком городе, сравним туризм с эмиграцией.

Барселона - второй по величине город Испании после Мадрида. Не столица государства, но хочет казаться таковой. При этом Барселона является столицей Каталонии - региона на севере Испании со своей культурой, традициями, языком, которые отличаются от испанских. Каталонцы же считаются трудолюбивыми людьми с деловым мышлением, которые стремятся к успеху, в то время как испанцев принято считать более жизнерадостными и любящими развлечения.

На мой вкус в Барселоне есть все, чтобы заинтересовать любого туриста: солнечная погода и климат со среднедневной температурой +21 градус. Солнышко же жители Барселоны видят 2500 часов в год, тогда как мы в Эстонии - всего 1900, а в Лондоне вообще 1640. Также здесь есть доступные пляжи, их тут 4,2км. Более того, пляж Барселонета был признан самым лучшим городским пляжем в мире. Кстати, мировое призвание получил не только пляж Барселоны, но и рынок Бакерия. Его ассортимент действительно способен удивить каждого, не зря рынку присваивались различные титулы. Например, в Вашингтоне в 2005 он был признан лучшим рынком на свете, в 2012 году телеканал CNN нарек его лучшим рынком для получения удовольствия.

Насколько же просто переехать в этот город иностранцу?