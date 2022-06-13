Центристы выразят недоверие министру образования и науки Лийне Керсна

„В работе Лийны Керсна ряд неясных моментов, многое не сделано, в течение долгого времени многие проблемы так и остались нерешенными“, - сказал Карилайд.



„Мы считаем, что при организации заказа экспресс-тестов министр нарушила Закон о госпоставке, а государству был нанесен крупный экономический ущерб. Долго остается нерешенной проблема финансирования высшего образования, не подписаны административные договоры. Это ставит под удар всю систему высшего образования. Никаких усилий для решений этих проблем министр не приложила“, - сказал Карилайд.



Карилайд добавил, что центристы поддерживают повышение качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах. Однако, к сожалению, именно министр Керсна положила конец прежним начинаниям. В 2018 году при министре образования Майлис Репс был запущен проект, в рамках которого в группах русскоязычных детсадов работал дополнительный педагог, родной язык которого - эстонский. На сегодняшний день к проекту успели присоединиться 40 детских садов из девяти местных самоуправлений. Всего в рамках проекта на работу в детские сады были приняты 300 педагогов.



Осенью 2020 года проект был расширен – к нему присоединились первые и вторые классы школ, в течение двух лет к участию в программе были привлечены 40 педагогов. „Последний министр образования, который нанимал преподавателей для этого проекта, был центрист Яак Ааб. Несмотря на громкие заявления министр Керсна не стала привлекать новых учителей“, - сказал Карилайд.



Вотум недоверия будет передан в парламент 14 июня.