Тревожные летние сутки: в ДТП пострадали пятеро водителей легких транспортных средств

Около 11 часов утра на велосипедно-пешеходной дорожке у реки в районе улицы Лай 28 в Пярну произошло ДТП, в котором 64-летний мужчина ехал на велосипеде и упал. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

В 12.28 на перекрестке улиц Лихула и Тамме в Хаапсалу столкнулись автомобиль Citroën Berlingo, которым управлял 31-летний мужчина, и BMW 740I, которым управлял 66-летний мужчина. Водителя Citroën доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 12.28 в деревне Ильманду волости Харку произошло ДТП, где, по предварительным данным, 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, во дворе свернула налево, в результате чего 36-летний мужчина на велосипеде внезапно затормозил и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Подробности ДТП выясняются.

В 16.15 на перекрестке улиц Койду и Рохелисе в Тапа произошло ДТП, в котором 11-летний мальчик ехал на велосипеде и пересек перекресток, не убедившись в его безопасности и не уступив дорогу следовавшему по главной автомобилю Opel Astra. В результате автомобиль наехал на велосипедиста. Мальчика доставили в Ракверескую больницу. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, несмотря на то, что сообщение в полицию в данном случае являлось обязательным.

Около 20.32 на улице Вабадузе в Таллинне произошло ДТП, в котором 61-летний мужчина ехал на велосипеде и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства дела выясняются.

В 21:00 по предварительным данным на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Теэстусе в Таллинне, произошло столкновение автомобиля Kia Proceed с электросамокатом, которым управлял 16-летний юноша. При пересечении нерегулируемого пешеходного перехода молодой человек не слез с самоката. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано 27 водителей автотранспортных средств, употреблявших алкоголь. Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.