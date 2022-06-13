Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами

Сотни гражданских лиц погибли в Харькове в результате обстрелов жилых кварталов города российской армией с использованием кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.

Сотрудники организации в течение 14 дней в апреле и мае изучили обстоятельства 41 российского удара по Харькову, в результате которых погибли 62 и были ранены 196 человек. По данным руководителя медицинского отдела Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей Харькова, 1248 были ранены.

AI опросила 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых; собирала и анализировала улики на месте бомбардировок, изучала различные цифровые носители информации. В результате AI задокументировала по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по городу со стороны России.

Доказательства применения кассетных бомб Россией

Бомбардировки Харькова российским войсками начались в первый день войны, 24 февраля. В ходе исследования Amnesty International выяснила, что армия РФ, обстреливая жилые районы, многократно использовала кассетные боеприпасы типа 9N210/9N235, а также противопехотные осколочные мины. „В Харькове люди гибли на улицах и в своих домах, на детских игровых площадках, на кладбищах, стоя в очередях за гуманитарной помощью, по пути в магазин“, - говорит Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek), эксперт AI по Европе и Центральной Азии. По ее словам, ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации.