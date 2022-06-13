Увидели опасное сооружение? Сообщите о нем!

Прошлым летом TTJA организовал акцию „Замечайте опасные строения!“, в ходе которой агентство было уведомлено о 215 потенциально опасных зданиях. На сегодняшний день TTJA провел выездные проверки в 80 из них, и работа продолжается. Поскольку проект оказался успешным, департамент принял решение использовать форму уведомления на постоянной основе. Отныне координаты здания (т. е. свое местоположение) также можно отправить через веб-форму.

Ранее уведомить департамент об опасном здании можно было только путем ввода адреса вручную. „В ходе кампании 2021 года мы получили отзывы о том, что здание или опасный объект часто могут находиться в районе, где трудно или невозможно определить адрес“, — отметила руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик. „Поэтому теперь в веб-форму включена ​​возможность добавить локацию с карты в момент, когда человек находится у опасного здания“, — добавила Тамтик.

TTJA и в этом году призывает всех замечать и сообщать о представляющих опасность строениях при перемещения как по месту своего жительства, так и во время летних путешествий по Эстонии. Подсказки от внимательных горожан всегда приветствуются, а веб-формой сайта можно пользоваться как со смартфона, так и с компьютера. Перед позиционированием следует проверить настройки передачи данных о геолокации устройства. Местоположения объектов можно передавать сюда: Замечайте опасные строения! Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (ttja.ee) . Если по какой-то причине не получается заполнить веб-форму, информацию можно передать электронным письмом на адрес ohtlikehitis@ttja.ee .