Эстонский гонщик дебютировал в 24-часовой гонке Ле-Мана

Гонка 24 часа Ле-Мана проводиться ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. Это старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость. В истории эстонского автоспорта еще ни один гонщик не принимал в ней участие.

Румп стал первым эстонцем, который принял участие в 24-часовой гонке в Ле-Ман. Он проехал на Porsche 911 RSR-19 почти восемь часов, и по итогам его смены команда заняла пятое место. Однако Эндрю Харьянто вылетел с трассы на предпоследнем часу гонки, „Hardpoint“ потеряли много времени и в итоге оказались вне первой десятки. Помимо Румпа и Харьянто, в одной команде так же был Алессио Пикариелло.